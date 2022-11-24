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لبنان

قاصر مفقودة منذ 7 أيّام... هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 09:26
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، أوصاف وصورة المفقودة القاصر:
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-  عليا عبد الله معاز (مواليد عام 2007، سورية)

التي غادرت بتاريخ 17-11-2022 منزل ذويها الكائن في محلة الشويفات ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 921115- 05 و922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أوصاف المفقودة: طول القامة 156 سنتم. – ممتلئة البنية – لون العينَين بنّي - لون الشّعر أسود – لا توجد علامات فارقة.
 
 
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