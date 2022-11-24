العماد عون استقبل السفير الالماني مقدما هبة مالية لصالح المؤسسة العسكرية

Advertisement

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان اندرياس كيندل يرافقه الملحق العسكري هاينو ماتكينز، ثم تم توقيع اتفاق بين الجانبين قدم بموجبه السفير الألماني هبة مالية لصالح المؤسسة العسكرية.كما استقبل الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، وتناول البحث شؤونا مختلفة.