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لبنان

حميه: مجلس وزراء النقل العرب تبنى توصيتنا للتكامل والتنافس الإيجابي بين المرافئ العربية

Lebanon 24
24-11-2022 | 10:05
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 أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه الى "ان التكامل والتنافس الإيجابي بين المرافئ العربية كافة، ليس شعارا وحسب، إنما عملنا في  مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في الإسكندرية على أخذ قرار بتبني توصيتنا المتعلقة بإعداد دراسة شاملة لهذه المرافئ كافة، لناحية سعتها وقدراتها وإمكاناتها، وذلك من اجل خدمة هدف التكامل أعلاه.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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