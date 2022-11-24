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لبنان
بدران: هذه أهمية الاعلام في تحقيق تحولات مجتمعية داخل الاوطان
Lebanon 24
24-11-2022
|
10:15
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افتتح الملتقى الثامن لـ"الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال"، بعنوان: "استراتيجيات الإعلام والإتصال في الحروب الراهنة من الحرب الناعمة إلى المواجهة العسكرية"، في كلية الاعلام والتوثيق المشاركة في الملتقى، ورعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وحضوره ومدير كلية الاعلام الدكتور رامي نجم، رئيسة الرابطة الدكتورة مي العبدالله واعضاء الرابطة ورئيس جامعة السليمانية رضا حسن حسين وحشد من اساتذة الجامعة.
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وتحدث البروفسور بدران، فقال: "يسعدني ان ارحب بكم في الجامعة اللبنانية وفي واحدة من كلياتها المتميزة، كلية الاعلام والتوثيق التي لعبت وما تزال ادوارا هامة لخدمة وطننا ومجتمعنا من خلال شبكة واسعة من اساتذة ومتخرجين صحافيين واعلاميين. كما ارحب بالضيوف الكرام الباحثين الحاضرين والمتابعين عبر وسائل التواصل واخص ببالذكر الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم التواصل التي حققت بالتعاون مع اساتذتنا وباحثينا هذه التظاهرة العلمية البحثية".
وتابع: "بالعودة الى عنوان هذا الملتقى: استراتيجيات الاعلام والاتصال في الحروب الراهينة من الحرب الناعمة الى المواجهة العسكرية، لقد رأيت فيه عمقا وهو يحتاج لاكثر من متخصص في اكثر من مجال وهذا ما اثار في حشرية علمية طالما يحتاجها البحث للانطلاق. مع جائحة كورونا وجدت الجامعة نفسها في خط الدفاع الاول عن المجتمع، لقد خاضت مواجهة مباشرة مع الجائحة عبر الكشف والتطعيم والاعلام. كنا بحاجة للقوة الناعمة التي كنتم جنودها لنصل الى الناس وننشر التوعية عبر وسائل الاعلام، كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
واردف: "في العالم يستحضرني دور الاعلام والتواصل في معارك ذات ابعاد دوليه في طليعاتها اطلاق ما يسمى بالجيوش الالكترونية عبر مواقع تستحدث لغايات تعبوية او استخباراتية او عبر حجب العديد من المواقع دون النظر الى اهميه الدور الذي يلعبه صاحبها كموقع رئيس دولة او كما حصل في اوروبا مؤخرا بتبادل حجب العديد من المواقع ووسائل التواصل في حرب الروسية الاوكرانية".
ولفت الى ان "موجات اذاعة لندن في الحرب العالمية الثانية شكلت خطرا على المانيا كان يعادل او يتفوق على خطر موجات الطائرات الالمانية المغيرة على لندن، لدرجة ان الالمان اخذوا قرارا باعدام من يضبط متلبسا بالاستماع الى الـ"بي بي سي"، كما نعلم جميعا الدوري الحاسم الذي لعبته الاذاعة نفسها في تعبيد الطريق امام الجنرال ديغول ليعود منتصرا الى وطنه فرنسا. هذه الامثله وغيرها والعديد يوضح لنا اهمية دور الاعلام و التواصل في تحقيق تحولات مجتمعية داخل الاوطان وعالمية تتجاوز حدود اي بلد. من هنا اشدد على ضرورة الاستمرار في نهج البحث العلمي في كلية الاعلام والتوفيق واشتراك باحثين في العلوم الاجتماعية والاداب وغيره، في اجراء الابحاث المتعددات الاختصاصات والتي تواجه المشاكل اليومية التي يمكن ان يمر بها المجتمع او الوطن".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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