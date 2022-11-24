عسكري متقاعد في الجيش يتعرّض للطعن في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين طعنوا بسكين العسكري المتقاعد في الجيش "ا.ك"، وأُصيب في يده وصدره أثناء تواجده في منطقة التل - طرابلس، وسرقوا منه هاتفه وفروا الى جهة مجهولة.



وقد عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى المستشفى الاسلامي.

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