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لبنان

عسكري متقاعد في الجيش يتعرّض للطعن في طرابلس

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين طعنوا بسكين العسكري المتقاعد في الجيش "ا.ك"، وأُصيب في يده وصدره أثناء تواجده في منطقة التل - طرابلس، وسرقوا منه هاتفه وفروا الى جهة مجهولة.

وقد عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى المستشفى الاسلامي.
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