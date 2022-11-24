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لبنان

حادثة مؤسفة في بخعون... هكذا تُوفي الشاب يوسف

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة عملت على نقل الشاب يوسف محمود الصمد الى مستشفى طرابلس الحكومي بحالة حرجة، وعُلم أنّه تعرّض لطعنات سكين، لكنه ما لبث أنّ فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.
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ولا تزال ظروف وفاته مجهولة، بانتظار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.
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