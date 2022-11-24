حادثة مؤسفة في بخعون... هكذا تُوفي الشاب يوسف

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة عملت على نقل الشاب يوسف محمود الصمد الى مستشفى طرابلس الحكومي بحالة حرجة، وعُلم أنّه تعرّض لطعنات سكين، لكنه ما لبث أنّ فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.ولا تزال ظروف وفاته مجهولة، بانتظار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.