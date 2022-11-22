الحلبي استقبل وفداً وزارياً عراقيا... آلية بين "التربية" والسفارة العراقية

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع وفد وزاري عراقي، ضم مستشار وزارة التعليم العالي الدكتور علاء عبد الحسن عطية، المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر والمدير العام للدائرة القانونية الدكتور أحمد جعفر شاوي، يرافقهم وفد من السفارة في بيروت.ورحب الحلبي بالوفد، موجها التحية إلى الوزير العراقي، متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدا أن "العراق بالنسبة إلى لبنان دولة شقيقة وشعبها شقيق، وأولاده بمثابة أولادنا".وقال: "نرحب دوما بدراسة الطلاب العراقيين في جامعاتنا، فالفوضى حدثت نتيجة مخالفات عدد من الجامعات التي استقبلت طلابا من دون معادلة الثانوية العامة، وطلاب ماسترز من دون معادلة البكالوريوس مما شكل ضغطا كبيرا على أقسام المعادلات".واعتبر أن "هذا الأمر يشكل مخالفة جوهرية لجهة القبول"، مشيرا إلى "الآلية التي وضعت بين الوزارة وسفارة العراق لتسهيل المصادقات".وقال: "إن الوزارة تبذل أقصى جهودها بالإمكانات المتاحة، فلم نقصر في إنجاز آلاف المعاملات".أضاف الحلبي: "إن إرسال الجامعات التي تستقبل طلابا عراقيين لوائح تبين قرب الطالب من مرحلة التخرج او إنجازها، يجعلنا نضعه في الأولوية على لائحة المعادلات لكي لا يتأخر في العودة إلى بلاده ".وطرح الجانبان "التعاون في القيود المتعلقة بالطلاب والتنسيق مع الملحقة الثقافية في السفارة لجهة تحديد الجامعة التي اختارها كل طالب وضبط الإحصاء العام للطلاب في جامعات لبنان".كما طرحا "وجهات النظر حول الآليات القانونية والفنية والسياسات المعتمدة والتوجهات حول قبول الطلاب ومعادلة شهاداتهم".ثم استقبل الحلبي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش ومساعده قسطنطين كيسليف ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج دانا رزينينس اوزولا، بحضور مستشار رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج سامي خضر ورئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج خالد بديع والأمين العام للاتحاد اللبناني للشطرنج محمد بليق مع أعضاء الهيئة الإدارية حسين حمود، إيلي خيرالله، وإيلي هورشيان.وتناول البحث "أهمية اللعبة وإمكان إدخالها في المناهج الدراسية".