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لبنان

كرامي: يدي ممدودة للجميع باستثناء "القوات اللبنانية"

Lebanon 24
24-11-2022 | 12:37
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بارك النائب فيصل كرامي "للأخوة والمحبين الذين تم الغاء اصواتهم دون وجه حق في عدد من أقلام طرابلس والضنية وعددهم يزيد على 600 صوت، فها هو المجلس الدستوري اليوم ينصفهم ويعيد لهم حقهم الذي يكفله الدستور. وأبارك لكل الأخوة الذين اقترعوا لصالح لائحة الإرادة الشعبية اذ تحققت اليوم النتيجة الفعلية لاقتراعهم".
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أضاف: "أشكر المجلس الدستوري بشخص رئيسه القاضي طنوس مشلب، كما أشكر كل الأعضاء الكرام في هذا المجلس، واؤكد على انني احتكم دائما للقانون و القضاء. وألفت نظر الجميع بأن الاحتكام الى المجلس الدستوري هو عبارة عن خصومة قانونية لا علاقة لها على الإطلاق بالخصومة السياسية او الإنتخابية، من هنا يتوجب علينا ان ننحني احتراما لحكم القانون والمؤسسات الدستورية".

وختم: "أكرر بأنني سأكون دائما قرب اهلي في مدينتي المظلومة ومعاناتهم ونضالاتهم وآمالهم. وأعلن ان يدي ممدودة للجميع -باستثناء القوات اللبنانية- في هذا الظرف العصيب لكي نعمل بكل انفتاح وشجاعة على انقاذ لبنان من هاوية الانهيار".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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