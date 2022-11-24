اصابتان جديدتان بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل"إصابتين جديدتين رفعت العدد التراكمي إلى588، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.