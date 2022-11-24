ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.. إليكم الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل " 49 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220272، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

Advertisement