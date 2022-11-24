التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة

بعدما أعلنت مندوبة "لبنان 24" في وقت سابق اليوم، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بالتسمم، عُلم أنّ شقيقتها التي أُدخلت إلى مستشفى "حمود" بحالة حرجة تُوفيت أيضاً، فيما والدتهما لا تزال في العناية الفائقة، وحالتها خطيرة.

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