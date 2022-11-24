مخازن المعسّل "فوّلت"... ما السبب؟

وسط التدهور المستمرّ لليرة اللبنانية وما يرافقه من ارتفاع جنوني في الأسعار، علم موقع "لبنان 24" أن شركة في الشمال تعنى بتوزيع المعسّل والتنباك عمدت الى تعبئة مخازنها قبل انتهاء العام.





وتساءل المصدر عن سبب "هذا الاجتهاد"، لافتاً الى انه قد يكون لتخفيف "ضغط الأعياد" والتحضّر لها مسبقاً.

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