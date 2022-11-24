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لبنان

"السامبا بدأت بالرقص"... كيف تفاعل اللبنانيون مع فوز البرازيل؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-11-2022 | 16:31
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بعيداً من المآزق السياسية والإقتصادية التي خنقت الشعب اللبناني وما تزال، كان محبّو فريق السامبا البرازيلي مساء اليوم على موعد مع مباراة شدّوا فيها أحزمتهم، وكانت لهم متنفّساً ولو لساعتين من الوقت. 
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إذ استهلّ المنتخب البرازيلي مشاركته في بطولة كأس العالم بفوز مستحقّ على المنتخب الصربي بنتيجة 2- صفر، في وقت اعتبر فيه الهدف الذي سجله المهاجم ريشارليسون هدف التقدم "لراقصي السامبا" في الدقيقة 63.

وفيما ملأ المشجّعون البرازيليون مدرجات استاد لوسيل في قطر، كان اللبنانيون المحبّون للفريق البرازيلي "على أعصابهم" طيلة المباراة التي انتهت بالنتيجة المنتظرة، فعبّروا عن فرحتهم الكبيرة بالظفر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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