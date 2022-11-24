"السامبا بدأت بالرقص"... كيف تفاعل اللبنانيون مع فوز البرازيل؟ (صور وفيديو)

لبنانيون يحتفلون بفوز البرازيل على صربيا#كاس_العالم_2022 #البرازيل_صربيا #لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/CQzb1zVeRE
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2022
لبنانيون يحتفلون بفوز البرازيل على صربيا#كاس_العالم_2022 #البرازيل_صربيا #لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/CQzb1zVeRE
فكرتها ثورة بلبنان لولا العلم البرازيلي 🇧🇷😂😂😂 طلعت برازيل فرع لبنان 🇱🇧😂😂😂#البرازيل_صربيا #لبنان pic.twitter.com/t0oq2rgz7X
— 🇱🇧Nathalie 🇱🇧🇧🇷 (@nato_nato232) November 24, 2022
فكرتها ثورة بلبنان لولا العلم البرازيلي 🇧🇷😂😂😂 طلعت برازيل فرع لبنان 🇱🇧😂😂😂#البرازيل_صربيا #لبنان pic.twitter.com/t0oq2rgz7X
نحن #السامبا يا سادة 🇧🇷#البرازيل #مونديال_قطر_2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Brazil #RicharlisonDay pic.twitter.com/tJQUzE6pqt
— reine_khalil l رين خليل (@reinekh) November 24, 2022
نحن #السامبا يا سادة 🇧🇷#البرازيل #مونديال_قطر_2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Brazil #RicharlisonDay pic.twitter.com/tJQUzE6pqt
بسلم عليكن 💚💚💚💚💚#FIFAWorldCup#Brazil
#قطر2022@neymarjr pic.twitter.com/m1sOwEdcMJ
— JO ... (@jo_k_a) November 24, 2022
بسلم عليكن 💚💚💚💚💚#FIFAWorldCup#Brazil
#قطر2022@neymarjr pic.twitter.com/m1sOwEdcMJ
السامبا بدات الرقص 🥳
Goal 🔥🇧🇷#Neyamr #Brazil
— zainab annan (@ZainabAnnan) November 24, 2022
السامبا بدات الرقص 🥳
Goal 🔥🇧🇷#Neyamr #Brazil
هذا هدف تاريخي
عندما يرقص أبناء السامبا
على أجساد الأخرين
🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷
الكأس برازيلي 🏆🏆🏆🏆🏆#البرازيل #لبنان #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/LJMfo3Bzqk
— Nizar Abouelezz (@nizarabouelezz) November 24, 2022
هذا هدف تاريخي
عندما يرقص أبناء السامبا
على أجساد الأخرين
🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷
الكأس برازيلي 🏆🏆🏆🏆🏆#البرازيل #لبنان #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/LJMfo3Bzqk