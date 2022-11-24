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لبنان
توظيفات مالية غير لبنانية
Lebanon 24
24-11-2022
|
17:11
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تزايدت قبل نهاية العام توظيفات مالية غير لبنانية لمستثمرين غير لبنانيين في عدد من شوارع العاصمة التجارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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