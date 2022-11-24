نصحت القوى الرسمية والمؤثرة في الوضع الداخلي بالتزام اقصى خيارات الاستقرار بانتظار النصف الثاني من ك2، لمعرفة مسار الاستحقاقات المقبلة في لبنان والمنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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