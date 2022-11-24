فنج والسلوم "نائبان سابقان" أم ماذا؟

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كتبت" نداء الوطن": بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابتيّ رامي فنج وفراس السلّوم، وفي استيضاح عن وضعية الخاسرَيْن، أشار الأمين العام لمجلس النوّاب عدنان ضاهر في اتصال مع "نداء الوطن" إلى أن مصطلح "نائب سابق" لا ينطبق عليهما، باعتبار أن نيابتهما ملغاة "كأنها غير موجودة في الأساس"، وبالتالي لن يترتّب أي تعويضات مادية أو مالية لهما.وحول أحقيّة فيصل كرامي وحيدر ناصر بالمطالبة بمفعول رجعي لرواتبهما ومخصّصاتهما كتعويض عن الأشهر السابقة، أي منذ إعلان نتائج الإنتخابات النيابية حتى تاريخ إعلان فوزهما، أوضح الضاهر أن "نيابتهما تبدأ مع قرار المجلس الدستوري وبالتالي لا مستحقّات مالية بمفعول رجعي".