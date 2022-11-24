Advertisement

لبنان

فنج والسلوم "نائبان سابقان" أم ماذا؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1014048-638049515548210147.jpg
Doc-P-1014048-638049515548210147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" نداء الوطن": بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابتيّ رامي فنج وفراس السلّوم، وفي استيضاح عن وضعية الخاسرَيْن، أشار الأمين العام لمجلس النوّاب عدنان ضاهر في اتصال مع "نداء الوطن" إلى أن مصطلح "نائب سابق" لا ينطبق عليهما، باعتبار أن نيابتهما ملغاة "كأنها غير موجودة في الأساس"، وبالتالي لن يترتّب أي تعويضات مادية أو مالية لهما.وحول أحقيّة فيصل كرامي وحيدر ناصر بالمطالبة بمفعول رجعي لرواتبهما ومخصّصاتهما كتعويض عن الأشهر السابقة، أي منذ إعلان نتائج الإنتخابات النيابية حتى تاريخ إعلان فوزهما، أوضح الضاهر أن "نيابتهما تبدأ مع قرار المجلس الدستوري وبالتالي لا مستحقّات مالية بمفعول رجعي".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-11-25
03:00 | 2022-11-25
02:45 | 2022-11-25
02:30 | 2022-11-25
02:25 | 2022-11-25
02:15 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website