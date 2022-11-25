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بالرغم من المساعي الجدية التي يبذلها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من اجل قطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية، الا ان "حزب الله" يرسل رسائل كثيرة توحي بأنه لن يقبل بإنهاء باسيل لمساعي اقناعه بالتصويت لفرنجية بهذه السرعة.وبحسب مصادر مطلعة فإن حزب الله ابلغ التيار انه مستمر في مساعيه بالرغم من رسائل باسيل الفجة ضد فرنجية والتي تهدف بشكل جدي لمنع الحزب من اكمال مساعيه ووساطته.وترى المصادر ان رئيس التيار جبران باسيل قد يخفف من حدة هجومه على فرنجية في المرحلة المقبلة بعد مساعي جدية قام بها الحزب أظهرت انزعاجه من اداء باسيل الاعلامي في الموضوع الرئاسي.وفي سياق متصل قال قيادي في "التيار الوطني الحر"خلال جلسة خاصة إن اي تسوية قد يقوم بها الحزب في الملف الرئاسية سواء لجهة ايصال رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية او اي اسم اخر ستكون اثقل من قدرة الحزب على تحملها وستُحدث حتماً بلبلة في القواعد الشعبية قد تؤدي الى انقسامات داخلية.وقال صراحةً: "هالمرة ما بقا نتحمل ولا نمرّق"، وأضاف: "وصلنا مع "حزب الله" في الاشهر الستة الاخيرة الى نقطة اللا عودة في السقف الخطابي، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الاخيرة".