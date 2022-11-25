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بعد قرار المجلس الدستوري الذي ادى الى ابطال نيابة النائب فراس سلوم لصالح النائب العلوي الجديد حيدر ناصر، بدأت الاسئلة تطرح حول مصير المقعد العلوي الاخر في دائرة عكار والذي يطاله طعن نيابي لم يحسمه المجلس الدستوري بعد.ويحاول "التيار الوطني الحر"ايصال المرشح حيدر زهر الدين عيسى عن المقعد العلوي على حساب ابطال نيابة النائب احمد رستم، وهذا الامر سيحسمه المجلس الدستوري في الايام المقبلة.وترى المصادر ان حظوظ عيسى لا تبدو عالية لاسباب كثيرة بالرغم من فارق الاصوات القليل نسبياً والذي دفع "التيار "الى وضع آمال كبرى على نتيجة هذا الطعن.