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لبنان

"الجمعة الأسود" ينطلق: هل سيتحرّك السوق؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2022 | 02:45
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ينطلق اليوم الـblack Friday يوم التسوق في لبنان، حيث عمد العديد من المتاجر الى  تقديم حسومات كبيرة للمواطنين وصلت الى حدود الـ80% في الكثير من الأحيان.
وفي هذا الاطار، علّقت مصادر على هذه الحسومات، معتبرة انه على الرغم من الرقم الكبير للحسومات، الا ان المواطن اللبناني يبقى عاجزاً عن تأمين المبلغ المتبقي، خصوصا وان الاسعار كلها باتت بالدولار، وسعر الصرف في السوق الموازية بات مرتفعاً جداً، ما يصعب على المواطنين عملية الشراء.
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ودعت المصادر المواطنين الى الحذر اليوم من زحمة السير الخانقة التي قد يسببها هذا اليوم، على غرار كل عام، خصوصاً وان الناس ستعمد الى الاطلاع على حرق الأسعار من دون ان تشتري.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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