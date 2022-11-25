Advertisement

لبنان

لا تسلكوا هذا الطريق.. السيول والأمطار تعيق حركة المرور

Lebanon 24
25-11-2022 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1014110-638049638068218013.jpg
Doc-P-1014110-638049638068218013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
يشهد الأوتوستراد الساحلي، من الدامور والناعمة حتى خلدة، زحمة سير خانقة بسبب غزارة الامطار والسيول الجارفة التي حولت الأوتوستراد الى مستنقعات للمياه.
 
 
في سياق آخر، أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات الجبلية ما زالت سالكة امام جميع المركبات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر كلام عن نقل "المونديال" عبر تلفزيون لبنان.. ماذا أعلن وزير الإعلام؟
lebanon 24
25/11/2022 13:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن عبر "لبنان24".. تابعوا مباشرة مباراة إيران - ويلز في كأس العالم
lebanon 24
25/11/2022 13:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة لبنانيّة.. شاهد "المونديال" مجاناً بهذه الطريقة
lebanon 24
25/11/2022 13:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عودة النازحين.. ماذا قال السّفير السوري في لبنان؟
lebanon 24
25/11/2022 13:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الدامور

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-25
04:56 | 2022-11-25
05:54 | 2022-11-25
05:49 | 2022-11-25
05:46 | 2022-11-25
05:42 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website