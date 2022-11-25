لا تسلكوا هذا الطريق.. السيول والأمطار تعيق حركة المرور



يشهد الأوتوستراد الساحلي، من الدامور والناعمة حتى خلدة، زحمة سير خانقة بسبب غزارة الامطار والسيول الجارفة التي حولت الأوتوستراد الى مستنقعات للمياه.

في سياق آخر، أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات الجبلية ما زالت سالكة امام جميع المركبات.