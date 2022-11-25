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لبنان

الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:25
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غيّب الموت الممثل اللبناني جوزف عبود.
جوزف عبود ممثل لبناني، بدأ مشواره الفني عام 1975 في مسلسل "ناطور الحارة"، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "الضحية" عام 1996، "ثبات ونبات" عام 2009، "لولا الحب" عام 2012، "ولاد البلد" عام 2014، "سمرا" عام 2016، "عندي قلب" عام 2018، "الهيبة" عام 2019، "الساحر" عام 2020.
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وكان قد اعلن الممثل اللبناني باسم مغنية في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" وفاة الممثل اللبناني جوزيف عبود قائلا: "وداعا يا طيب وداعا جوزيف عبود".
 
أسرة "لبنان 24" تتوجه من ذوي الفقيد ومن زملائه في عالم التمثيل والفن بأحر التعازي، سائلة المولى عزّ وجلّ ان يسكنه فسيح جناته. 

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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