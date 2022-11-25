امطار غزيرة وتحذير من السيول.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا التاريخ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، كما تشتد الرياح لتقارب ال75 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر ويتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1700 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليل السبت/صباح الاحد مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي الشديد الفعالية و المتمركز حاليا شمال شرق جزيرة قبرص على الحوض الشرقي للمتوسط والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين16 و25 درجة.الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار كما تشتد الرياح لتقارب ال 85 كم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 5 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال1900 متر، و يصل في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1800متر، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات حيت تنعدم الرؤية بشكل كلي.السبت: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، كما تشتد الرياح لتقارب ال75 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر، ويتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1700 متر، تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليل السبت/صباح الاحد مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الأحد: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل و الجبال ودون تعديل في الداخل.الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الداخلية و الجنوبية و يشتد احيانا.- الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س تشتد احيانا لتقارب ال85كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90% .- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 785 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,19- ساعة غروب الشمس: 16,31