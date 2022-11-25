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لبنان

"شاروق بحري" في صيدا (صورة)

Lebanon 24
25-11-2022 | 03:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تزامنا مع الطقس الماطر الذي يشهده لبنان، ظهر "شاروق بحري" في عرض البحر في مدينة صيدا.  
 
 
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شاروق بحري

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