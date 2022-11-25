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لبنان

كيف قرأ "حزب الله" عودة كرامي إلى النيابة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2022 | 03:45
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شكّلت عودة رئيس تيار "الكرامة" فيصل كرامي إلى نادي النوّاب منعطفاً إيجابياً بالنسبة لـ"حزب الله" باعتبارِ أن تلك الخطوة ستزيدُ من رصيد حلفاء الحزب "الصُّقور" في مجلس النوّاب.
مصادر مقرّبة من "حزب الله" علقت على فوز كرامي بالنيابة بعد قبول المجلس الدستوري بالطعن الذي قدّمه بشأن نتيجة الانتخابات النيابية 2022، وقالت لـ"لبنان24": "كرامي ليس بعيداً عنّا كما أنه يمثل حالة أساسية في مدينته طرابلس ولا يمكن إنكاره. الأمرُ الأساس هو أن الإنصاف قد تحقّق عبر المؤسسات الدستوريّة وهذا أمرٌ يجب أن يكون مُكرّساً على أكثر من صعيد".
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ولفتت المصادر إلى أنّ "الانتخابات كانت محطة أساسية بالنسبة لحزب الله لتأكيد الوجود الشعبي"، مشيرة إلى أنّ "كرامي ليس شخصية استفزازيّة ولا يتخطّى أي مكوّن وطني"، وأضافت: "الثابت والأكيد هو أنّ كرامي سيكونُ صوتاً مؤيداً وصادحاً في مجلس النواب في مختلف الملفات لاسيما تلك المُرتبطة برئاسة الجمهوريّة، وتماسك حزب الله وحلفائه لا يتزعزع". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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