في منطقة لبنانيّة.. شاهد "المونديال" مجاناً بهذه الطريقة

وسطَ زحمة أجواء "المونديال"، تبيّن أن مركزاً تابعاً لأحد الأحزاب السياسية في بيروت قد تحوّل إلى ساحةٍ للناس من مختلف المناطق لمتابعة المباريات بشكلٍ مجانيّ ومن دون أي تكلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ مُشاهدة المونديال هناك تجري عبر شاشةٍ كبيرة وضعها القيّمون في المنزل الذي شهد، أمس الخميس، أجواء حاشدة جداً خلال مباراة البرازيل - صربيا.