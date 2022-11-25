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لبنان

الخوري عرض مع شيا شؤوناً قضائية

Lebanon 24
25-11-2022 | 04:04
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشؤوناً تتعلّق بوزارة العدل وقصور العدل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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هنري خوري

لبنان

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