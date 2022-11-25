الخوري عرض مع شيا شؤوناً قضائية

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشؤوناً تتعلّق بوزارة العدل وقصور العدل.

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