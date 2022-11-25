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لبنان
ميقاتي يزور برّي ظهر اليوم في عين التينة
Lebanon 24
25-11-2022
|
04:08
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يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ظهر اليوم، في عين التينة.
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