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لبنان

الآن عبر "لبنان24".. تابعوا مباشرة مباراة إيران - ويلز في كأس العالم

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:21
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انطلقت قبل قليل المباراة التي تجمع المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
 
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