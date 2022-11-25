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لبنان

لا تسلكوا هذا الطريق

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ طريق عيناتا - الارز مقطوع بسبب تراكم الثلوج.
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عيناتا

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