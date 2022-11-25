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لبنان

صوت رصاص سُمع في أرجاء مدينة طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قيام المدعو "أ.ض" بإطلاق النار في الهواء في أماكن متفرقة في منطقة القبة، ليقوم بعدها بإطلاق النار على محل عائد لأحد أقاربه، من دون تسجيل إصابات، وفرّ بعدها الى جهة مجهولة.
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وبحسب المصادر، فإنّ إطلاق النار سببه خلافات عائلية.

وقد سُمع صوت الرصاص في أرجاء مدينة طرابلس.
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