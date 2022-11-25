فياض زار مركز "شنايدر إلكتريك" للاستدامة في شرم الشيخ.. هل من تعاون مستقبلي؟

زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ.

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وأعلن المركز في بيان، أن فياض "قام بجولة تفقدية تلقى خلالها شرحًا تفصيليًا لما تقدمه الشركة من حلول وخدمات في مجال الاستدامة وإدارة مدن المستقبل الخضراء تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وجهودها لرفع الوعي المجتمعي بقضية تغير المناخ". وكان في استقباله رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي سباستيان رييز، والمدير العام للشركة لمنطقة المشرق العربي محمد سامي.في ختام الزيارة، اتفق الطرفان على عقد سلسلة من اللقاءات لمناقشة فرص التعاون المستقبلية.وصرح فياض، قائلاً:"لقد تمكننا من رؤية الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها شنايدر إلكتريك أثناء زيارتنا لمركز الاستدامة الخاص بالشركة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقد كان لنا لقاء مشترك أكدنا من خلاله على الدور المتزايد لأنظمة الشبكات الذكية وأجهزة التحكم الآلي بالاستهلاك والمتوقع له النمو خاصة مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وأهمية تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة. فيجب العمل على إزالة حاجز التكنولوجيا وضمان وجودها في كافة الأسواق وعلى رأسها لبنان".