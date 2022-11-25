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لبنان

الراعي في روما... والسبب؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 06:37
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وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الى مطار FIUMICINO في العاصمة الايطالية، يرافقه الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك المطران خليل علوان، مدير الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض، وذلك تحضيرا للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات.
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وستعقد الجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط من 12 الى  18 شباط 2023 ، في بيت عنيا- حريصا ويشارك فيها اكليروس وعلمانيون من بلدان عربية وسبع كنائس كاثوليكية شرقية.

كان في استقبال البطريرك الراعي والوفد  المرافق في صالون الشرف في المطار  المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا، سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكرسي الرسولي وعدد من رؤساء الوكالات الرهبانية في روما والوكيل البطريركي في المعهد الماروني الخوري جوزف صفير.

ويلتقي البطريرك خلال زيارته ابناء الرعية  في القداس الذي سيترأسه الاحد المقبل في كنيسة مار مارون ، في المعهد الماروني. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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