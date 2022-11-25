جابر جال في الريجي واطلع على عملية تسليم التبغ من المزارعين

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جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر في مبنى ادارة حصر التبغ والتنباك - "الريجي" في كفرمان، واطلع على عملية تسليم التبغ من المزارعين لادارة الريجي.واستهلت الجولة من مراكز التسليم، في حضور رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك حسن فقيه الذي شرح للنائب جابر معايير الجودة وكيفية احتساب سعر التبغ.والتقى جابر عدداً من مزارعي الجنوب واستمع الى المعاناة التي يتكبدها المزارع في هذه الظروف وارتفاع اسعار الكيميائيات وشح المياه حتى اصبحت هذه الزراعة التي يعتاش من خلالها معظم ابناء الجنوب لا تسد رمق المزارع مما ينعكس سلبا على هذه الزراعة.واعتبر جابر إن "هذه الزراعة التي يعتاش من خلالها اهلنا تستحوذ على اهتمام ومتابعة مباشرة من دولة الرئيس نبيه بري الذي يعمل جاهدا على توفير كل السبل لاستمرارها"، داعياً الى "اعطاء المزارع حقه وايفائه تعب سنة كاملة"، وقال: "من موقعنا، نشعر بالمعاناة التي يتكبدها المزارع الذي من حقه أن يعيش حياة كريمة عزيزة في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالوطن، ولن نألو جهدا لدعم المزارع بكل السبل المتاحة حتى يحصل على حقوقه وندعو الى اعادة دعم الزراعة والصناعة في لبنان".