خبرٌ عن الأسعار.. هذا ما كشفه مدير عام "الاقتصاد"

لبى مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر دعوة رئيس اتحاد بلديات منطقة بشري ايلي مخلوف لزيارة منطقة بشري ولقاء رؤساء بلدياتها وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وعقد لقاء في مركز الاتحاد في الديمان بحضور القائمقام ربى الشفشق، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف فخري، ورؤساء بلديات قنات د.انطوان سعادة، حدث الجبة جورج شدراوي، حصرون المهندس جيرار السمعاني، بزعون رامي بو فراعة وبقرقاشا جورج البطي، رئيس رابطة المخاتير الكسي فارس، ممثلة مكتب السياحة والبيئة في القضاء دانيالا غصن، امين سر الاتحاد انطونيو شعيا وعدد من اصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية.

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وشكر أبو حيدر مخلوف على دعوته وللقائمقام ورؤساء البلديات ورئيس رابطة المخاتير استقباله وترحيبهم به، مؤكداًعلى ضرورة ان يشعر المواطنون بان المراقبة للمحلات التجارية هي مفهوم ارشادي وليست حملات قمعية.

ولفت الى أن كل المحرمات تسقط امام صحة الناس وان الازمات المتتالية في العالم ادت الى ارتفاع الاسعار عالمياً، محذراً من التجار الذين يستغلون اي ازمة لزيادة ثروتهم على حساب المواطن الذي لم يعد قادرا على تحصيل قوته اليومي.

وأشار أبو حيدر إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية لا تخضع للرسوم الجمركية، آملاً ان لا تستغل من قبل بعض التجار ورفع سعرها بعد رفع التعرفة الجمركية.

وتحدث بو حيدر عن ضرورة مراقبة الموضوع من المستورد الى تاجر الجملة الى السوبر ماركت وصولا الى المستهلك وعدم التساهل مع اي عملية استغلال واشار ايضا الى دراسات تقوم بها المديرية لتصنيف بعض المواد الغذائية الاضافية تمس بوضعنا الاجتماعي والتي يمكن اضافتها الى لوائح المواد المعفية من الرسوم الجمركية.

وتابع: "حاولت ان اضيء على بعض المواضيع اكرر شكري لكم على استضافتكم لنا .والتي تشعرنا دائما باننا بين اهلنا. واليوم، بطيبة اهل هذا القضاء وقداسة ارضه نعدكم بالوقوف دائما الى جانبكم والاستماع اليكم والتداول معكم في الامور التي تمس حياتنا الاجتماعية لنبدأ باول خطوة اساسية لاستقلالية العمل واللامركزية التي نناشد بها جميعاً. وعلى امل ان تحمل الاعياد المقبلة كل الخير لنتمكن من الوقوف الى جانب اهلنا في هذه الظروف الصعبة ،كما نأمل ان تكون الاعياد باكورة لقيامة لبنان الذي نحلم به على صورة كل شخص منكم ،لبنان الذي نأمل ان يحتضن كل ابنائنا ويحد من هجرة الادمغة التي تشكل اكبر خسارة لنا جميعا".

وخلال اللقاء تلقى المدير العام اتصالاً من النائب ستريدا جعجع التي اطلعت منه على مضمون اللقاء مرحبة به في المنطقة، مؤكدة على تعاون البلديات في ما بينهم ومع كافة الفعاليات ليبقى القضاء نموذجاً للجمهورية القوية.

وبعد اللقاء، زار أبو حيدر والرئيس مخلوف بيت القديس شربل في بقاعكفرا والتقى رئيس الدير الاب شربل يوسف.