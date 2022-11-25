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لبنان

نائبة تغييرية تنزعج من "لبنان24".. وتهدّد بتعابير سوقية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2022 | 08:15
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"نائبة تغييرية"انزعجت من رادار نشره "لبنان24" من دون ذكر اسمها فلجأت الى اسلوب التهديد والوعيد مستخدمة تعابير سوقية لا تليق بنائب "محترم".
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يهم "لبنان24" ان يؤكد ألّا مشكلة شخصية له مع النائبة المذكورة ولا مع سواها، بدليل أننا ام نذكر اسمها، وأن باب "رادار" يتضمن الكثير من الاخبار والكواليس. وطالما ان "سعادتها" اعترفت في "رسائل التهديد" بان مضمون الخبر صحيح مئة في المئة، يبقى عليها ان تعتذر بنفسها عما ينضح به "لسانها" في لحظات الغضب، مع العلم انها ليست المرة الاولى التي تعبر فيها عن انزعاجها مما يكتب في الموقع، وبرسائل "سوقية" إلى المحررين.
 
مهنتنا البحث عن الخبر وتحليل الوقائع بصدق وامانة، وهذا ربما ما يزعج سعادتها، فاقتضى التوضيح.
 
للإطلاع على الخبر الذي نشره "لبنان24".. إضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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