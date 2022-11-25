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لبنان

"الثقافة" نعت الممثل جوزف عبود: كان له حضوره المميز

Lebanon 24
25-11-2022 | 08:21
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نعت وزارة الثقافة الممثل جوزف عبود في بيان جاء فيه: "برحيل الممثل جوزف عبود تفقد  الساحة الفنية وخاصة الدراما اللبنانية عنصرا كان له حضوره المميز في العديد من المسلسلات التي شارك  فيها ،اضافة إلى لعبه ادورا متنوعة في أفلام عدة ."
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وأضاف البيان: "تتقدم وزارة الثقافة  بأحر التعازي من  عائلة الراحل ،  والنقابات الفنية وبخاصة  نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين في لبنان التي كان منتسبًا اليها ، وتسأل الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه  الصبر والسلوان".

 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

فنون ومشاهير

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