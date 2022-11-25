15
o
بيروت
15
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار جال في مراكز انمائية جنوبية مطلعاً على حاجاتها
Lebanon 24
25-11-2022
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستهل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار جولته الجنوبية برفقة فريق عمل الوزارة من "عيتا الشعب" بزيارة مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة وإجتمع بمديرته وفريق العمل للإطلاع على سير الامور فيه وحاجاته، بهدف تحفيز بعض المشاريع الإجتماعية في المنطقة.
Advertisement
كما زار الحجار والوفد المرافق "جمعية رعاية الأطفال لذوي الحاجات الخاصة" في عيتا الشعب.
بعدها، إنطلق حجار نحو بلدة رميش حيث زار مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة، فالنادي النهاري للمسنين - بيت ستي وجدي" في البلدة نفسها.
كما زار الحجار أيضا دار حضانة دبل وعين أبل التابعتين لوزارة الشؤون ثم مستوصف مركز الشؤون الإجتماعية في بيت ليف وبلدة راميا.
في نهاية الجولة، تم أخذ قرارات بإعادة فتح أربع حضانات في شهر كانون الأول في كل من عيتا الشعب، رميش، دبل وعين أبل.
وأشار بيان لمكتب الحجار إلى "ان جولة اليوم هي من ضمن سلسلة من الجولات التي سيقوم بها الحجار أسبوعيا على المراكز الإنمائية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية بهدف الإطلاع عن كثب على سير العمل فيها وادخال خدمات جديدة وتفعيله لخدمة المواطنين بشكل أفضل".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
09:00 | 2022-11-25
25/11/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
02:25 | 2022-11-25
25/11/2022 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
14:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-25
25/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-11-24
24/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:12 | 2022-11-25
7 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟
11:59 | 2022-11-25
مُفاجأة لبنانيّة في "مونديال قطر".. وزيرٌ يكشفها!
11:51 | 2022-11-25
بيانٌ من وزارة الاتصالات لجميع المواطنين.. ماذا فيه؟
11:20 | 2022-11-25
أمرٌ يعلنه وزير الصحة عن أدوية السرطان.. ما هو؟
10:46 | 2022-11-25
شعبة المعلومات تلقي القبض على مروّج مخدرات في جونية ومحيطها
10:33 | 2022-11-25
بيان لوزارة السياحة عن لوائح أسعار المطاعم والفاتورة... هذا ما جاء فيه (صورة)
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
25/11/2022 19:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
25/11/2022 19:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
25/11/2022 19:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact