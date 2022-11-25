الحجار جال في مراكز انمائية جنوبية مطلعاً على حاجاتها

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إستهل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار جولته الجنوبية برفقة فريق عمل الوزارة من "عيتا الشعب" بزيارة مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة وإجتمع بمديرته وفريق العمل للإطلاع على سير الامور فيه وحاجاته، بهدف تحفيز بعض المشاريع الإجتماعية في المنطقة.كما زار الحجار والوفد المرافق "جمعية رعاية الأطفال لذوي الحاجات الخاصة" في عيتا الشعب.بعدها، إنطلق حجار نحو بلدة رميش حيث زار مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة، فالنادي النهاري للمسنين - بيت ستي وجدي" في البلدة نفسها.كما زار الحجار أيضا دار حضانة دبل وعين أبل التابعتين لوزارة الشؤون ثم مستوصف مركز الشؤون الإجتماعية في بيت ليف وبلدة راميا.في نهاية الجولة، تم أخذ قرارات بإعادة فتح أربع حضانات في شهر كانون الأول في كل من عيتا الشعب، رميش، دبل وعين أبل.وأشار بيان لمكتب الحجار إلى "ان جولة اليوم هي من ضمن سلسلة من الجولات التي سيقوم بها الحجار أسبوعيا على المراكز الإنمائية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية بهدف الإطلاع عن كثب على سير العمل فيها وادخال خدمات جديدة وتفعيله لخدمة المواطنين بشكل أفضل".