سرقوا مكيّفات شركة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا المكيفات الخارجية العائدة لإحدى الشركات في المنية، في محلّة عرمان، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وفتحت قوى الأمن تحقيقاً بالحادثة وتعمل على تحديد هوية الفاعلين.