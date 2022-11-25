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لبنان

أهالي هذه المنطقة الجنوبية يشكون انعدام التغذية بالتيار الكهربائي!

Lebanon 24
25-11-2022 | 10:00
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شكا أهالي قرى مرجعيون وبلداتها في بيان، من انعدام التغذية الكهربائية.
 
وجاء في البيان: "اذ بعد وعود لمؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بانه سيتم تحسين ساعات التغذية لتصل الى عشر ساعات في اليوم،  او على الاقل مساواتهم بباقي المناطق التي تنعم بساعات عدة من الكهرباء، بينما في هذه المنطقة فان ساعات التغذية هي صفر من اشهر خلت، تخللتها ايام قليلة ومضت فيها الكهرباء لساعة واحدة بعد منتصف الليل!".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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