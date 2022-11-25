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لبنان
مولوي بحث وبوشكيان في قضايا مشتركة بين "الداخلية" و"الصناعة"
Lebanon 24
25-11-2022
|
10:31
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وتم البحث في كيفية تنسيق قضايا مشتركة تتعلق بوزارتي الداخلية والصناعة.
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واستقبل مولوي نائبي كتلة "الوفاء للمقاومة" أمين شري وابراهيم موسوي وتم البحث في الاوضاع وشؤونا خدماتية عامة.
والتقى مولوي وفدا من نقابة معلمي تجار الخضار والفاكهة في بيروت برئاسة سعود سمهون، وتم عرض لمطالبهم.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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