موقف جديد لجميل السيد من جلسة اليوم... ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

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"اليوم أيضاً جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وليس فيها ما يشير إلى أي إستعداد لإنتخاب أحد، لا سيما وأنّ معظم القوى السياسية تنتظر الترياق من الخارج كالعادة،والخارج له همومه ومش فاضي يتسلّى معك…جلسة اليوم هي فقط لإيهام الناس أننا نسعى لإنتخاب رئيس،وإستمرار مقاطعتي لها هو أمر طبيعي."