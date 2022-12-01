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لبنان

موقف جديد لجميل السيد من جلسة اليوم... ماذا قال؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 00:58
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:
 
"اليوم أيضاً جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وليس فيها ما يشير إلى أي إستعداد لإنتخاب أحد، لا سيما وأنّ معظم القوى السياسية تنتظر الترياق من الخارج كالعادة،
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والخارج له همومه ومش فاضي يتسلّى معك…
جلسة اليوم هي فقط لإيهام الناس أننا نسعى لإنتخاب رئيس، 
وإستمرار مقاطعتي لها هو أمر طبيعي."
 
 
 
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