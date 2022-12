Advertisement

إستضافت جامعة الحكمة- ULS مهرجان "بيروت ترنم" (Beirut Chants) حيث قدم الفنان اللبناني ومغني الأوبرا مارك رعيدي باز والفرقة الموسيقية حفلا تضمن برنامجًا غنيًا من الأغاني والأناشيد الميلادية من بينها:Ave Maria، I Believe، طوبى للساعين للسلام، Silent Night، When you walk through a Storm.حضر الحفل وزير الإعلام زياد المكاري وحشد من الشخصيات النيابية والنقابية والأكاديمية والثقافية والفنية.وقالت رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني في كلمة ترحيبية إن "جامعة الحكمة رفعت بالأمس علمًا لبنانيًا عملاقًا ليرفرف علامة فارقة في سماء بيروت، واليوم ترتفع الموسيقى مع العلم فوق صرح العلم فتغدو الحكمة وبيروت ترنيمة صمود وأمل". أضافت: "نعم، نغني بالرغم من الصعاب. نعم، نتحضر لزمن الميلاد والأعياد بالرغم من الأزمات، لأننا نؤكد لبنانيتنا ونذكّر بأننا شعب رجاء، وبيروت التي تغني هي لنا وبيروتنا لا تموت".كما أبدت مؤسسة مهرجان "بيروت ترنّم" ميشلين أبي سمرا "إعتزاز المهرجان بالتعاون مع صرح علمي وأكاديمي رصين ومتميز وعريق، يولي التعليم العالي منذ أربعينات القرن الماضي ما يستحقه من رعاية واهتمام وتطور ويمكّن الشباب بسلاح العلم رافعًا راية لبنان الشامخة". وتوجهت بالشكر لكل العاملين في الحكمة ولا سيما رئيسة الجامعة متمنية لها النجاح في مهمتها التربوية والوطنية النبيلة.