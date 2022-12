بنشعي تحتفل بالميلاد بشجرة استثنائية

أضاء المهرجان الميلادي Christmas by the Lake الذي أسّسته السيدة ريما فرنجية، الشجرة الميلادية على ضفاف بحيرة بنشعي، بعد غياب لمدة سنتين، بحضور كل من وزير الإعلام زياد المكاري، وزير السياحة وليد نصار، النائب طوني فرنجيه، الفنانة داليدا خليل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني الخير، الناشطة البيئية ومنفّذة فكرة الشجرة الميلادية كارولين شبطيني كما مدير Christmas by the Lake بيار زيادة.

Advertisement

وحمل Christmas by the Lake بُعدا بيئياً، اذ صُنعت الشجرة من حوالي 110000 عبوة بلاستيكية بالإضافة للمغارة المكتسية بالبلاستيك كما الكرة الأرضية الضخمة التي تحتوي على حوالي 105000 طبقة بلاستيكية والتي تحمل رسالة بيئية: we dont have planet B ما يعني ان ليس لدينا كرة ارضية بديلة في حال لم نحافظ على ثرواتنا الطبيعية.

وهذه السنة كانت مليئة بالانجازات البيئة والابتكارات الصديقة للبيئة لذلك هدف Christmas by the Lake من على ضفاف بحيرة بنشعي التي تعتبر من اهم المعالم السياحية البيئة، تسليط الضوء هذه السنة حول أهمية الفرز من المصدر وإعادة التدوير فحملت الشجرة شكل حجرة كريمة خضراء (emeralds) للقول انّ البلاستيك بات بعالمنا الحالي ذهباً أخضر يمكن الاستثمار به اولاً للحد من أزمة النفايات، ثانياً في الابتكارات وأخيرا كجزء من دعم الدورة الاقتصادية لا سيما في لبنان.