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لبنان

بوشكيان يجول في راشيا: صناعاتها إلى أنحاء العالم

Lebanon 24
18-12-2022 | 06:02
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أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "راشيا وأهلها في قلب اللبنانيين، وصناعاتهم إلى أنحاء العالم"، مشيداً بعنفوان أبناء المنطقة وصمودهم، واندفاعهم نحو العمل الانتاجي النموذجي.
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وبعد جولة على عدد من المؤسسات الصناعية والمشاغل في القضاء، هنأ صناعيي راشيا على التزامهم المواصفات والتقيد بمعايير الجودة، وتطوير نوعية الانتاج وتصديره الى الخارج. 
 

وشملت الجولة، مصانع المونة على أشكالها، الحديد، المدافئ والصوبيات (الأوجاق )، الألبان والأجبان والبلاستيك، وغيرها.
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