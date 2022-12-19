ما جديد الهروب الجماعي من أحد سجون لبنان؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّه تمّ تسجيل فرار 26 سجيناً من سجن جب جنين في البقاع الغربي إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنيّة تحريّاتها وتمكنت من توقيف أحد الفارين، والعملُ جارٍ لتحديد أماكن آخرين.

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وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني للبنان 24 أنّ مكتب معلومات البقاع الغربي - شعبة جب جنين أوقف 7 من الفارين من سجن جب جنين.

إلى ذلك، حصل "لبنان24" على قائمة بأسماء المساجين الفارّين وهم:

- علي راوي مظلوم

- مهدي راوي مظلوم

- بلال أحمد عقيل

- يوسف خليل عبود

- بشار عبد العزيز دياب

- محمود بلال سلوم

- رضوان محسن مظلوم

- ربيع محمد مظلوم

- محمد الكسندر عباس حيدر

- بلال احمد حيدر

- خالد سعيد سعيد

- علاء عبد اللطيف عمران

- علي محمد النجار

- وائل عبد الحكيم البري

- نادر عبد الرزاق نادر

- طارق دياب جمعة

- مرهج محمد فارس

- أحمد عبد اللطيف شرانل

- حمود محمد العلاوي

- زكريا عطوي حجو

- محمد عبد الرحمن نجوم

- محمد ملحم الخضر

- فادي جدعان محمود

- مروان علي حمود

- صالح حيدر مظلوم

- محمد فوزات ابو حمية