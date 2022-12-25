بيان من وزارة الصحة.. هذا جديد إصابات "كورونا" و "كوليرا" في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222126، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.وفي تقرير ثان، أعلنت وزارة الصحة "عدم تسجيل اي إصابة جديدة بالكوليرا، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة" .