عن سحوبات الدولار من المصارف... إليكم هذا الخبر

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المالية يوسف الخليل والعدل هنري خوري والاعضاء النواب، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.

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اثر الجلسة، قال بوصعب: "بداية اريد القول، ان شاء الله تحمل هذه السنة أخبارا جيدة للبنانيين. اليوم تابعنا درس مشروع قانون الكابيتال كونترول وفق الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري، وكان النقاش مهما، وأقررنا المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. ولقد جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد اجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة".

اضاف: "لا نعرف من يكلف ليتكلم ضد المودعين، هناك اشخاص لديهم اجندات مختلفة. اليوم كان هناك ما يسمى "صيرفة"، ونحن لا نريد ان نشرع "صيرفة" او غيرها وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقا لقانون النقد والتسليف. اما المادة السادسة فتتعلق بالسحب، وبدل ان نضع السقف الاعلى وضعنا السقف الادنى اي ان يسحب المواطن بالحد الادنى 800 دولار وتركنا للجنة ان تراجع الموضوع وفق تطور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من اجل ان نتدرج بالمبلغ".

وختم بو صعب: "ان الامر يتطلب خطة متكاملة، من التوازن المالي الى هيكلة المصارف، وستبدأ لجنة المال بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر. وهذه القوانين تشكل خشبة الخلاص لاقتصاد لبنان، والمهم ان ننتخب رئيسا وتشكل حكومة في اسرع وقت ممكن. هذه خارطة طريق تعطي الامل، وشركة "توتال" تحاول جديا ان تبدأ عملها. ولدي امل ان هناك مخرجا في لبنان، فهناك من لديه الافكار والدولة تملك الكثير من المرافق والعقارات، وعندما نقيّم موجودات الدولة نقيّمها على هذا الاساس. هناك امل بالخروج من الازمة".