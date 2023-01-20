ليل البرلمان يتواصل.. نواب متضامنون على "العتمة" (صور)

إنضمّ نائبا "القوات" جورج عقيص ورازي الحاج إلى النواب المعتصمين في البرلمان للتضامن معهم والنقاش في حلّ للمأزق الرئاسي.

وسيبيت الليلة في المجلس النيابي 4 نواب وهم: حليمة القعقور، فراس حمدان، نجاة عون صليبا وملحم خلف.