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لبنان

هاشم: برّي قد يدعو لجلسة ولو في منتصف الليل

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:11
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 رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح،  ان "دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى الانعقاد، واستمرار اللجان النيابية بعقد اجتماعاتها يأتي في السياق الطبيعي لقيام المجلس بلجانه للقيام بواجبه وانجاز ما لديهم من اقتراحات ومشاريع قوانين، وهي ضرورية ليتسنى اقرارها بعد الانجاز"، مشيرا الى ان "هذا لا يؤثر على الاستحقاق الرئاسي وجلسات الانتخاب،  ومتى رأى الرئيس بري ان الدعوة انتاجية وضرورية وقد تحصل في اي وقت، عندما يرى  ان المعطيات اصبحت ايجابية وناضجة وهذا ما حصل في مراحل سابقة". 
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وقال: "لمن خانته الذاكرة، فلا بد من التذكير ان جلسة انتخاب الرئيس ميشال سليمان حصلت يوم الاحد في 25 ايار العام 2008، وهذا تأكيد ان الوقت والزمان ليسا عائقا امام الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس متى توفر التفاهم والاتفاق".

وتابع:"لا يتذرعن احد بجلسات اللجان وتضاربها، وكأن هناك من يريد التصويب بانها استهداف للاستحقاق وهذا مخالف للحقيقة. فليتفقوا على مخارج واضحة لازمة للاستحقاق الرئاسي، وقد يدعو الرئيس بري لجلسة ولو في منتصف الليل، كما كرر اكثر من مرة".

وختم: "آن الاوان ليدرك هؤلاء ان التواصل والحوار اسهل السبل لتقصير امد الشغور لاعادة انتظام عمل المؤسسات ووضع حد لكثير من السجالات والكيديات التي تضر البلاد والعباد".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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