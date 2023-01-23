في مرجعيون... تعرضا لحادث صدم

أفادت مندوبة "لبنتن 24" عن تعرض السوريين "م.خ" و "ا.م" لحادث صدم في منطقة العباسية في مرجعيون، ما ادى الى اصابتهما بمجموعة كسور ورضوض.

وتم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.