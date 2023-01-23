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لبنان
في مرجعيون... تعرضا لحادث صدم
Lebanon 24
23-01-2023
|
04:03
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أفادت مندوبة "لبنتن 24" عن تعرض السوريين "م.خ" و "ا.م" لحادث صدم في منطقة العباسية في مرجعيون، ما ادى الى اصابتهما بمجموعة كسور ورضوض.
وتم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.
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